МВД напомнило о продлении водительских прав на три года

Фото: © Sibnet.ru
Срок действия водительских прав, заканчивающийся в этом году, продлен на три года, напомнил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — цитирует ТАСС Колокольцева.
Это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.
В конце прошлого года можно предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде в приложении «Госуслуги Авто». Но пока электронный документ не приравнен к бумажному, и сотрудник ГИБДД вправе потребовать оригинал. Штраф за забытое водительское удостоверение составляет 500 рублей.
Алекс555А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....
Asd10Правда от тебя настораживает...)))
AlhazredНу будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))
DRAGONWAYВоевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...