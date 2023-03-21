МВД напомнило о продлении водительских прав на три года

Срок действия водительских прав, заканчивающийся в этом году, продлен на три года, напомнил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — цитирует ТАСС Колокольцева.

Это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

В конце прошлого года можно предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде в приложении «Госуслуги Авто». Но пока электронный документ не приравнен к бумажному, и сотрудник ГИБДД вправе потребовать оригинал. Штраф за забытое водительское удостоверение составляет 500 рублей.