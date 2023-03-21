НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

МВД напомнило о продлении водительских прав на три года

Источник:
Sibnet.ru
154 0
Водительские права
Фото: © Sibnet.ru

Срок действия водительских прав, заканчивающийся в этом году, продлен на три года, напомнил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», — цитирует ТАСС Колокольцева.

Это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.

В конце прошлого года можно предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде в приложении «Госуслуги Авто». Но пока электронный документ не приравнен к бумажному, и сотрудник ГИБДД вправе потребовать оригинал. Штраф за забытое водительское удостоверение составляет 500 рублей.

Еще по теме
Автовладелец заплатит 700 тыс. рублей за ДТП, которое не совершал
Появилось предложение штрафовать на 1 млн за скручивание пробега
Участников СВО из Горного Алтая освободили от транспортного налога
Количество выданных международных прав выросло в два раза
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Си Цзиньпина тет‑а‑тет проговорили 4,5 часа
Беспилотники атаковали крымский Джанкой
Турция составила список запрещенных к экспорту в Россию товаров
МВД напомнило о продлении водительских прав на три года
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Алекс555

А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....

Asd10

Правда от тебя настораживает...)))

Alhazred

Ну будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))

DRAGONWAY

Воевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...