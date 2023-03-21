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Александр Шепс стал участником проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Шепс
Фото: © пресс-служба ТНТ

Участники «Битвы экстрасенсов» примут участие в новом проекте, где будут доказывать свои способности еще раз. Имя первого героя уже рассекретили, им станет победитель 14-го сезона Александр Шепс, сообщила пресс-служба ТНТ.

В проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» примут участия девять победителей или финалистов разных сезонов «Битвы экстрасенсов». Участникам нужно будет проходить испытания. Члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше.

«Это проект века и битва всех сезонов. Для меня это своего рода "эзотерический азарт". Пропустить такое событие было бы непростительно», — цитирует ТНТ Александра Шепса.

Шепс признался, что не хотел бы видеть младшего брата Олега, который победит в 21-м сезоне, на «Битве сильнейших».

«Олег еще не знает массу вещей из того, что может произойти во время спиритического сеанса. Когда фантом призывает не один, а два или три сильных медиума. И мой выигрыш может элементарно ранить его амбиции. Что же мне, поддаваться что ли», — сказал Александр Шепс.

В эфир ТНТ проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выйдет с 1 апреля. Имена других участников пока держатся в секрете.

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