Wildberries будет торговать собственной техникой

Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой, смартфоны, пылесосы, блендеры будут выпускать под брендами Razz и Ruzz.

На маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другое.

Через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны, рассказал «Ведомостям» представитель Wildberries компании.

Технику будут продавать под брендами Razz и Ruzz. Стоимость продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте.

По данным представителя компании, большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры – в России и Белоруссии. Он добавил, что тестовые поставки и продажи электроники уже начались, уточнив, что пробная партия телевизоров и миксеров была полностью распродана.