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Wildberries будет торговать собственной техникой

Источник:
Sibnet.ru
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Вывеска Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой, смартфоны, пылесосы, блендеры будут выпускать под брендами Razz и Ruzz.

На маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другое. 

Через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны, рассказал «Ведомостям» представитель Wildberries компании.

Технику будут продавать под брендами Razz и Ruzz. Стоимость продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте.

По данным представителя компании, большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры – в России и Белоруссии. Он добавил, что тестовые поставки и продажи электроники уже начались, уточнив, что пробная партия телевизоров и миксеров была полностью распродана.

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Топ комментариев

Алекс555

А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....

Asd10

Правда от тебя настораживает...)))

Alhazred

Ну будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))

DRAGONWAY

Воевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...