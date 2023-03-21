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Турция составила список запрещенных к экспорту в Россию товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Правительство Турции передало компаниям список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, сообщил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

«Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России, независимо от того, из какой страны они происходят», — цитирует Reuters Текделиоглу.

Представитель экспортной службы и дипломат уточнили, что список составлен из подпадающих под санкции Запада товаров и его принятие вызвано давлением США и Европы на Анкару. Запрет начал действовать 1 марта.

Через Турцию в РФ везли санкционные крепкий алкоголь, некоторые виды сельскохозяйственной продукции, элитную мебель и часть станков, рассказывал «Известиям» глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. При этом основные потоки одежды и гаджетов перевозчики возят в РФ из других стран, например, из Китая.

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