Участницу Евровидения-2023 заподозрили в плагиате песни Мики Ньютон

Песня «Tattoo» участницы Евровидения-2023 от Швеции Loreen очень схожа по звучанию с русскоязычной песней Мики Ньютон «В плену».

В Сети появилось видео, где сравнили две песни — «Tattoo» Loreen и «В плену» Мики Ньютон. Аранжировка композиций действительно имеет похожее звучание.

Loreen уже выступала на Евровидении в 2012 году и заняла первое место. В этом году участница от Швеции вновь считается одной из фавориток песенного конкурса. Об этом говорят букмекеры, победу Loreen прогнозируют с вероятностью 40%.

Мика Ньютон тоже выступала на Евровидении, но в 2011 году. Там она представляла Украину с песней «Angel» и заняла четвертое место.

Евровидение-2023 пройдет в мае в Ливерпуле, поскольку победитель прошлого года Украина не сможет провести конкурс. В нем примут участие 37 стран, Россия с 2022 года в Евровидении не участвует.