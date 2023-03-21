Беспилотники атаковали крымский Джанкой

Средства противовоздушной обороны сработали в районе города Джанкой на севере Крыма — есть разрушения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», — написал в своем телеграм-канале Аксенов, Он добавил, что «последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях».

По словам помощника главы Крыма Олега Крючкова, «все беспилотники целили в гражданские объекты». «Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», — сообщил он в своем телеграм-канале.

«Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор», — отметил Крючков.