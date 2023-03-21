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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотники атаковали крымский Джанкой

Источник:
Sibnet.ru
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Средства противовоздушной обороны сработали в районе города Джанкой на севере Крыма — есть разрушения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», — написал в своем телеграм-канале Аксенов, Он добавил, что «последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях».

По словам помощника главы Крыма Олега Крючкова, «все беспилотники целили в гражданские объекты». «Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», — сообщил он в своем телеграм-канале.


«Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор», — отметил Крючков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Алекс555

А Россиянам хлеб не обещает?. Когда -то было в столовой и ресторанах хлеб ржаной и пшеничный лежал бесплатно....

Asd10

Правда от тебя настораживает...)))

Alhazred

Ну будут на менее устаревшей погибать. Делов то)))

DRAGONWAY

Воевать не с Польшей, а Польше, ибо если эти пшеки начнут агрессивно действовать, но ни 5 ни 4 статься...