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Путин и Си Цзиньпина тет‑а‑тет проговорили 4,5 часа

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле продлилась четыре с половиной часа.

Перед разговором тет-а-тет Путин сообщил, что российские власти изучили идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, и добавил, что Москва открыта для переговорного процесса.

В свою очередь глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться.

После неформальной встречи китайский лидер покинул Кремль. Президент России вышел на улицу проводить его. Они кратко пообщались у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание, передает ТАСС с места событий.

Во вторник, 21 марта лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры. К ним присоединятся члены делегаций. Кроме того, в первой половине дня во вторник планируется встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что визит —исключительно деловой, «никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное — это переговоры, переговоры и переговоры».

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