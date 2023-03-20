Музыкант группы Cream Soda провалился под лед и пропал без вести

Один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (псевдоним — Дима Нова) в компании друзей отдыхал на Волге. Он и еще несколько человек провалились под лед, их ищут спасатели, сообщается в официальной группе Cream Soda во «ВКонтакте».

«Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим», — говорится в сообщении.

По данным СКР по Ярославской области, на Волге отдыхала компания из 10 человек. А под лед провалились пятеро.

«Одна девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи», — сообщило ведомство. Поиски трех других мужчин продолжаются. Дима Нова — в их числе.

По данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Среди главных хитов музыкантов — песни «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок».