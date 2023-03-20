Путин пообещал Африке бесплатное зерно

Россия готова поставить зерно в страны Африки бесплатно, если зерновая сделка в мае не будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире» уточнил, что речь идет о том объеме зерна, который уже был направлен в особо нуждающиеся африканские государства.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

При этом параллельно был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.