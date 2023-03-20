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Евросоюз согласовал план поставок боеприпасов на Украину

Источник:
ТАСС
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Евросоюз согласовал план поставок артиллерийских боеприпасов на Украину на 2 миллиарда евро. При этом фактически большинство из этих снарядов и ракет только предстоит произвести.

План был подготовлен по инициативе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который подчеркнул, что европейским странам предстоит доработать соглашение с учетом рекомендаций военных и дипломатов.

Отмечается, что министры стран ЕС 20 марта планируют подписать план по совместной закупке для Украины вооружений по итогам рейдов на склады. При этом 27 стран ЕС не знают об общем количестве боеприпасов, оставшихся в их собственных индивидуальных запасах.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

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Политика #Мир #Оружие
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