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Медведев пригрозил суду в Гааге ударом гиперзвукового «Оникса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Зампредседателя Совбеза посоветовал судьям Международного уголовного суда (МУС) внимательно смотреть в небо, поскольку там могут появиться российские гиперзвуковые ракеты «Оникс».

Последствия решения МУС об аресте президента России Владимира Путина для международного права будут «чудовищные», написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой», — отметил Медведев, добавив, что теперь все решения ООН и других международных структур «будут трещать по швам».

Зампред Совбеза напомнил, что «все ходят под Богом и ракетами», и посоветовал судьям внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Речь идет о решение российских властей вывести в безопасное место детей из интернатов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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