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Экспансия китайских машин помешает развитию отечественного автопрома

Источник:
Sibnet.ru
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Автосалон
Фото: © Sibnet.ru

Китайские автомобили могут занять 60% рынка в 2023 году. Такая экспансия удовлетворит спрос, но в долгосрочной перспективе помешает развитию российского автопрома.

В 2023 году доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60%, прогнозируют в ГК «Автодом» и Национальном автомобильном союзе. Эксперты опирались на тенденции 2022 года, когда россияне приобрели почти 120 тысяч машин китайских марок, а их доля выросла с 3,7% в первом полугодии до 33% во втором.

Ассоциация российских автомобильных дилеров считает, что рост будет, но не такой значительный. По прогнозу РОАД, в этом году будет продано не менее 250 тысяч китайских машин, что составит 32% рынка.

«В долгосрочной перспективе это может означать, что мы не получим технологический суверенитет, о котором говорит государство. Поэтому задача состоит в том, чтобы поменять этот тренд и начать финансировать собственное производство, которое поможет создать действительно российский продукт в автомобильной индустрии», — сказал «Известиям» гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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Авто #Автопром #Авторынок
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