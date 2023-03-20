Медведев проиграл Алькарасу и прервал рекордную серию

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Победная серия Медведева, включая три выигранных подряд турнира.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под первым номером. Счет в очном противостоянии теннисистов стал равным 1-1.

В этой встрече прервалась победная серия Медведева, насчитывавшая 19 матчей. Россиянин вышел в финал четвертого турнира за пять недель. Ранее он стал победителем соревнований в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Медведев за турнир в Индиан-Уэллсе получит более 660 тысяч и 600 рейтинговых очков и поднимется на пятую строчку в рейтинге ATP.