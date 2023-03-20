Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером проката

Новинка прошлой недели «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
режиссера Сарика Андреасяна стала лидером кинопроката, фильм собрал 129
миллионов рублей.
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» основан на реальных
событиях. В августе 2019 года авиалайнер Airbus A321 выполнял плановый
рейс U6 178 по маршруту Москва—Симферополь. Вскоре после вылета
из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек, и у него
отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить воздушное судно на
кукурузное поле.
Рецензия на фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Второе место в прокате заняла комедийная драма «Поехавшая».
Фильм о девушке, которая отправилась в большое путешествие на велосипеде,
собрал 84,4 миллиона рублей.
Также в пятерку лидеров вошли фильмы «Нюрнберг» (37,5 миллиона), «Праведник» (31 миллион) и «Беспринципные в деревне» (29,6 миллиона).