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Жители городов России померялись уровнем счастья

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка
Фото: © Sibnet.ru

Эксперты провели опрос среди жителей разных городов России и узнали, где люди чувствуют себя счастливыми.

В среднем уровень счастья россиян оценивается в 80%. Выше среднего уровень счастья у жителей Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%)», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберСтрахования жизни».

Опрошенные также назвали главные критерии счастья. Среди ответов — здоровье, близкие и теплые отношения с семьей, финансовое благополучие и встречи с друзьями.

Деньги для счастья больше важны для женщин. Опрошенные женщины называли большие суммы денег, необходимые для комфортного проживания. Например, для «счастья» мужчинам необходимо зарабатывать в месяц 84 тысячи рублей, а дамам – 108 тысяч.

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Жизнь #Город
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