Жители городов России померялись уровнем счастья

Эксперты провели опрос среди жителей разных городов России и узнали, где люди чувствуют себя счастливыми.
В среднем уровень счастья россиян оценивается в 80%. Выше среднего уровень счастья у жителей Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%)», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберСтрахования жизни».
Опрошенные также назвали главные критерии счастья. Среди ответов — здоровье, близкие и теплые отношения с семьей, финансовое благополучие и встречи с друзьями.
Деньги для счастья больше важны для женщин. Опрошенные женщины называли большие суммы денег, необходимые для комфортного проживания. Например, для «счастья» мужчинам необходимо зарабатывать в месяц 84 тысячи рублей, а дамам – 108 тысяч.
nicollaichКогда МУС попыталось привлечь руководство америки за вторжение в Афганистан, штаты ответили санкциями...
Гаврило ПринципПолная дебилизация гейропы...
shatlnk"По улицам Слона водили,Как видно, напоказ -Известно, что Слоны в диковинку у нас - Так за Слоном толпы...
Asd10Ничего подобного. Строчными написано - она. Прописными МОРОЖЕНКА написана. Ну я просто не могу поверить,...