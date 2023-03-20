Жители городов России померялись уровнем счастья

Эксперты провели опрос среди жителей разных городов России и узнали, где люди чувствуют себя счастливыми.

В среднем уровень счастья россиян оценивается в 80%. Выше среднего уровень счастья у жителей Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%)», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберСтрахования жизни».

Опрошенные также назвали главные критерии счастья. Среди ответов — здоровье, близкие и теплые отношения с семьей, финансовое благополучие и встречи с друзьями.

Деньги для счастья больше важны для женщин. Опрошенные женщины называли большие суммы денег, необходимые для комфортного проживания. Например, для «счастья» мужчинам необходимо зарабатывать в месяц 84 тысячи рублей, а дамам – 108 тысяч.