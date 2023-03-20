Путин написал статью для китайского СМИ

Президент России Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая, в которой вновь выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства» и заверил в готовности к политико-дипломатическому урегулированию «украинского кризиса».

Статья Путина опубликована в газете «Жэньминь жибао», а ее русский вариант — на сайте Кремля. Она приурочена к «визиту дружбы»: лидер КНР Си Цзиньпин приедет в Москву 20 марта.

О чем написал Путин:

О геополитике. РФ, КНР и союзники выступают за «формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда"».

Об отношениях с Западом. «"Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов», — говорится в статье. Путин считает, что курс США на «двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер».

По его мнению, идет «демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества». Российский президент напомнил, что США объявили РФ «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом».

Об Украине. Путин выразил признательность КНР за «взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин». Он приветствует готовность Пекина играть «конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».

По словам российского президента, Москва готова к «политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса». Вместе с тем он напомнил, что переговоры были прекращены в апреле 2022 года «отнюдь не нами».

«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — пишет Путин. По его мнению, действия Запада на Украине — самое яркое проявление «намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок».

О деятельности Запада в Азиатско-Тихоокеанский регионе. По мнению Путина, НАТО пытается «придать своей деятельности глобальный охват». Он считает, что «некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов». «Однако добиться этого никому не удастся», — уверен Путин.