НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Автобус №189 загорелся в Новосибирске в понедельник утром, 10 пассажиров сами покинули автобус, сообщил представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Автобус загорелся в 8.46 по местному времени (4.46 мск) в понедельник в районе остановки «Завод Химконцентратов».

Предварительно, в автобусе находились 10 человек, они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала. 

Пожарные приехали через четыре минуты. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причина возгорания пока не установлена.

Еще по теме
Самолет в Новосибирске прервал взлет из‑за неисправности
Самолет «Почты России» задымился в Новосибирске. ФОТО
Более 15 машин столкнулись на трассе
Выпавший «дождь» из червей удивил китайцев. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин написал статью для китайского СМИ
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
Российские власти ужесточат требования к маркетплейсам
Певице МакSим стало плохо на концерте в Сочи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
108
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
64
Путин объявил новую модель российской экономики
55
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
51
Путин впервые посетил Донбасс
46
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии