Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске. ФОТО

Автобус №189 загорелся в Новосибирске в понедельник утром, 10 пассажиров сами покинули автобус, сообщил представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Автобус загорелся в 8.46 по местному времени (4.46 мск) в понедельник в районе остановки «Завод Химконцентратов».

Предварительно, в автобусе находились 10 человек, они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

Пожарные приехали через четыре минуты. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причина возгорания пока не установлена.