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Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Айфон
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента необходимо к началу апреля избавиться от iPhone: такое указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — сказал «Коммерсанту» источник, присутствовавший на мероприятии.

Курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone — 1 апреля. 

Возможно, Кремль проведет закупку новых безопасных смартфонов. Источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: по мнению Кремля, эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами. 

Один из собеседников добавил, что взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора».

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