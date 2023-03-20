Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента необходимо к началу апреля избавиться от iPhone: такое указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — сказал «Коммерсанту» источник, присутствовавший на мероприятии.

Курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone — 1 апреля.

Возможно, Кремль проведет закупку новых безопасных смартфонов. Источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: по мнению Кремля, эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Один из собеседников добавил, что взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора».