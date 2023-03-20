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Новосибирские депутаты боролись со льдом огнеметом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев попробовали убрать гололед с тротуаров с помощью устройства, похожего на огнемет.

«Протестировали еще один метод локальной борьбы с гололедом. Не панацея, но на отдельных участках применимо!», — написал Стрекалов на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что метод не может стать решением проблемы для всего города. И надо будет таким способом иссушать поверхность до суха.

Тротуары Новосибирска из-за перепада температур покрылись корочкой льда. Ходить по скольким дорожкам очень тяжело. Песком посыпают не везде.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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