Новосибирские депутаты боролись со льдом огнеметом. ВИДЕО

Депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев попробовали убрать гололед с тротуаров с помощью устройства, похожего на огнемет.

«Протестировали еще один метод локальной борьбы с гололедом. Не панацея, но на отдельных участках применимо!», — написал Стрекалов на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что метод не может стать решением проблемы для всего города. И надо будет таким способом иссушать поверхность до суха.

Тротуары Новосибирска из-за перепада температур покрылись корочкой льда. Ходить по скольким дорожкам очень тяжело. Песком посыпают не везде.