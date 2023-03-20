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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Выход из украинского кризиса возможен при условии, если все стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности, написал в своей авторской статье председатель КНР Си Цзиньпин.

«Рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — говорится в статье, опубликованной в «РИА Новости» и «Российской газете».

Си Цзиньпин отметил, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису, прилагает усилия к достижению примирения, содействует мирным переговорам.

При этом председатель КНР напомнил, что сложные проблемы нельзя решить простыми методами и рациональный путь к безопасности в мире найдется, если все будут продолжать диалог в равноправном ключе.

Китайский лидер посетит Россию 20 марта. Его «визит дружбы» продлится три дня.

Тема: Военная операция на Украине
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