Бледанс и Погребняк сошлись в испытании на шоу «Новые звезды в Африке»

Актриса Эвелина Бледанс
Фото: © пресс-служба ТНТ
Главные конкуренты на шоу «Новые звезды в Африке» актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк решили свой конфликт на испытании на вылет.
Погребняк и Бледанс весь выпуск ссорились, каждая из них
собрала команду единомышленников для борьбы за победу. В итоге участники проголосовали
против скандалящих звезд, чтобы дамы решили свой конфликт в честной схватке.
Испытание на вылет было связано с памятью. Участницам надо
было запоминать последовательности цветов и без ошибки воспроизводить их.
В ходе нескольких раундов победу одержала Погребняк. Она
осталась. Бледанс покинула шоу «Новые звезды в Африке».