Бледанс и Погребняк сошлись в испытании на шоу «Новые звезды в Африке»

Главные конкуренты на шоу «Новые звезды в Африке» актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк решили свой конфликт на испытании на вылет.

Погребняк и Бледанс весь выпуск ссорились, каждая из них собрала команду единомышленников для борьбы за победу. В итоге участники проголосовали против скандалящих звезд, чтобы дамы решили свой конфликт в честной схватке.

Испытание на вылет было связано с памятью. Участницам надо было запоминать последовательности цветов и без ошибки воспроизводить их.

В ходе нескольких раундов победу одержала Погребняк. Она осталась. Бледанс покинула шоу «Новые звезды в Африке».