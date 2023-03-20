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Бледанс и Погребняк сошлись в испытании на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Эвелина Бледанс
Актриса Эвелина Бледанс
Фото: © пресс-служба ТНТ

Главные конкуренты на шоу «Новые звезды в Африке» актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк решили свой конфликт на испытании на вылет.

Погребняк и Бледанс весь выпуск ссорились, каждая из них собрала команду единомышленников для борьбы за победу. В итоге участники проголосовали против скандалящих звезд, чтобы дамы решили свой конфликт в честной схватке.

Испытание на вылет было связано с памятью. Участницам надо было запоминать последовательности цветов и без ошибки воспроизводить их.

В ходе нескольких раундов победу одержала Погребняк. Она осталась. Бледанс покинула шоу «Новые звезды в Африке».

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