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Феникса разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Разоблачение в шестом выпуске шоу «Маска» оказалось драматичным, поскольку покинуть проект пришлось бывшей девушке одного из членов жюри.

В номинацию в «Маске» попали Ворон, Феникс и Скунс. Зрители спасли Ворона. А члены жюри долго колебались, кого оставить в проекте. К шестому выпуску Скунс попадал в номинацию на вылет четвертый раз, а Феникс только второй.

Разоблачить Скунса хотели Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Валерия, Филипп Киркоров и Алексей Воробьев проголосовали против Феникса.

«На 100% уверен, что под маской Феникса находится артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать ее голос. Раз уж шоу называется "Маска" и я разгадал эту маску, хочу, чтобы маску снял Феникс. Феникс, я тебя обожаю, люблю до безумия. Нас связывают потрясающие воспоминания, и я их ценю, но вот так», — сказал Воробьев, объясняя свое решение.

Извинения оказались небеспочвенны. Под маской Феникса скрывалась его бывшая девушка, певица Виктория Дайнеко. Она проигнорировал слова бывшего возлюбленного и обратилась ко всем членам жюри и зрителям.

«Я не представляла, насколько это потрясающий процесс изнутри.<…> Спасибо, члены жюри, за огромное количество комплиментов, – сказала Дайнеко.

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