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Путин ездил по Мариуполю по ПДД и почти без кортежа

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мариуполь двигался фактически без кортежа, с соблюдением всех правил дорожного движения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.

«Что самое интересное, опять же, возвращаясь к Мариуполю: как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем», — цитирует ТАСС Пескова.


По его словам, даже на кадрах видно, что машины останавливались у знаков «Уступи дорогу» и соблюдали другие необходимые правила. «И машины двигались по Мариуполю, — а президент проехал по городу, все посмотрел, — полностью соблюдая правила дорожного движения», — отметил Песков.

«Поскольку это не было запланировано, они никак не блокировали никакие передвижения там — ни строителей, ни граждан», — сказал пресс-секретарь президента.

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