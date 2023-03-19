Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Мариуполь двигался фактически без кортежа, с соблюдением всех правил дорожного движения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.

«Что самое интересное, опять же, возвращаясь к Мариуполю: как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, даже на кадрах видно, что машины останавливались у знаков «Уступи дорогу» и соблюдали другие необходимые правила. «И машины двигались по Мариуполю, — а президент проехал по городу, все посмотрел, — полностью соблюдая правила дорожного движения», — отметил Песков.

«Поскольку это не было запланировано, они никак не блокировали никакие передвижения там — ни строителей, ни граждан», — сказал пресс-секретарь президента.