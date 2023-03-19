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Визит Си Цзиньпина в Россию посчитали вызовом Западу

Источник:
ТАСС
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают откровенный вызов Вашингтону и всему Западу, считает обозреватель газеты The Hill Эллен Митчелл.

«Визит Си Цзиньпина в Россию — и поддержка, сопутствующая ему в Китае, — означает вызов США и их союзникам, которые пытаются ослабить экономику Москвы с помощью сокрушительных санкций» — приводит ТАСС слова Митчелл.

По ее мнению, одним из вероятных результатов встречи российского и китайского лидеров станет публичное подтверждение партнерства двух стран, которое считается «жизненно важным для противодействия несправедливому западному вмешательству в их дела».

Обозреватель отмечает, что новость о визите Си Цзиньпина в Россию и его предстоящих переговорах с Путиным вызвала беспокойство в американских политических кругах.

Государственный визит Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

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