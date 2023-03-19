Съемки продолжения «Майора Грома» начались в тюрьме

Стартовали съемки фильма «Майор Гром», основанные на комиксах издательства Bubble. Фильм станет продолжением «Чумного доктора», его релиз запланирован на 2024 год.

События в картине развернутся через год после первой части. Местом действия вновь станет Санкт-Петербург. Здесь Игорь Гром орел небывалую популярность. Теперь ему придется противостоять таинственному Призраку.

К своим ролям вернулись Тихон Жизневский, сыгравший Грома, и Александр Сетейкин, исполнивший роль Димы Дубина. В первый съемочный день они работали на территории закрытого изолятора «Кресты».

По сюжету, герои оказались в центре тюремного бунта, им пришлось отбиваться от десятков заключенных.

В фильме также вновь сыграют Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова и другие актёры. Сценаристами картины выступили Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Завершение съёмок ожидается осенью 2023 года.

В 2021 году вышла первая часть франншизы «Майор Гром: Чумной доктор». В этом году зрители увидели приквел «Гром: Трудное детство», в котором рассказывалось про отца Игоря и обстоятельства его гибели, зрители также увидели Грома-подростка и узнали, почему он решил стать стражем порядка.