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Певица МакSим стало плохо на концерте в Сочи

Источник:
РИА Новости
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Фото: Maksim Sukhanov / CC BY-SA 3.0

Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо на концерте в Сочи, сообщила пресс-секретарь артистки Яна Богушевская, уточнив, что сейчас певицей занимаются врачи.

Концерт МакSим проходил в субботу в «Роза холле» в рамках весеннего тура певицы «Я буду жить». «Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи», — сказала РИА Новости Богушевская.

«Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссёру и покинуть сцену», — рассказала сама певица в своем телеграм-канале

Команда певицы подчеркнула, что все билеты действительны к возврату по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся.

В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице с тяжелым коронавирусом. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме.

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