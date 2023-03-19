НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские власти ужесточат требования к маркетплейсам

Источник:
Sibnet.ru
212 1
Пункт выдачи заказов Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований к различным маркетплейсам после забастовки в Wildberries из-за «несправедливых штрафов».

Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов. Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить в Госдуме законодательно, рассказали «Ведомостям» источники.

«На рынке должны устанавливаться понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенного толкования, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров», — пояснил представитель Федеральной антимонопольной службы.

Причиной забастовки партнерских пунктов выдачи Wildberries стало требование отменить штрафы за возврат товаров. В итоге руководство маркетплейса приняло решение временно прекратит штрафовать пункты выдачи, а также отменить более 10 тысяч штрафов.

Еще по теме
Россиянам упростили зарубежные онлайн-покупки
Торговая сеть Metro открыла вход для всех покупателей
Вмешалась Госдума: чем закончится бунт сотрудников Wildberries?
Coca‑Cola осталась лидером по продаже газировки в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (1)
Картина дня
Визит Си Цзиньпина в Россию посчитали вызовом Западу
Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина
Российские власти ужесточат требования к маркетплейсам
Россия соберет материалы для трибунала над Украиной
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
108
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
71
Путин объявил новую модель российской экономики
63
Российские Су‑27 «свалили» беспилотник США над Черным морем
46
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии
45
Путин впервые посетил Донбасс