Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований к различным маркетплейсам после забастовки в Wildberries из-за «несправедливых штрафов».

Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов. Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить в Госдуме законодательно, рассказали «Ведомостям» источники.

«На рынке должны устанавливаться понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенного толкования, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров», — пояснил представитель Федеральной антимонопольной службы.

Причиной забастовки партнерских пунктов выдачи Wildberries стало требование отменить штрафы за возврат товаров. В итоге руководство маркетплейса приняло решение временно прекратит штрафовать пункты выдачи, а также отменить более 10 тысяч штрафов.