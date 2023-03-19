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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия соберет материалы для трибунала над Украиной

Источник:
ТАСС
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Следственный комитет РФ тщательно фиксирует все преступления Киева, эти материалы в дальнейшем смогут лечь в основу трибунала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведется очень напряженная, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать суд над украинскими военными преступниками.

По словам Бастрыкина, Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с чем нужно подготовить ответные действия.

Тема: Военная операция на Украине
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