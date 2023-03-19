Туристы назвали самую подходящую для легкого секса страну

Польшу назвали страной с самыми доступными секс-услугами, иностранные туристы массово приезжают в Варшаву в поисках легких удовольствий.

Польское издание Salon24 опубликовало результаты опроса среди любителей подобного рода времяпрепровождения. Восточная Европы оказалась лидером необычного рейтинга.

Польшу выбирает большинство мужчин, желающих приятно провести время с женщиной. Из плюсов страны они называют удобное расположение страны. Она входит в Шенгенскую зону и до нее легко добраться.

Еще в начале 2000-х годов в Польшу немцы приезжали с целью развлечься в клубах. Иностранцы пользовались особой благосклонностью молодых полек. Но массовым такой вид «отдых» стал после вступления Польши в Евросоюз в 2004 году. В Варшаву тогда толпами рванули англичане и шотландцы.

Именно тогда популярным стал анекдот о дешевом пиве и доступных женщинах в Польше. А Краков, Варшава или Гданьск стали столицами секс-туризма.