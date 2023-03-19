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Финансист рассказал о рисках хранения наличных долларов

Источник:
АиФ
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Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Объем наличной валюты на руках россиян достиг рекорда в 105 миллиардов долларов, но их хранение чревато рисками, предупредил аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский.

«Если вы храните на руках доллары США, то вам следует учитывать два главных риска. Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», – сказал Голубовский в беседе с АиФ.

По словам эксперта, финансовые власти США ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Наличные доллары активно завозились в РФ перед началом СВО на Украине, пока в начале марта Вашингтон не запретил экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот.

«До начала конфликта российские банки отправляли в США заявки на поставку банкнот, там нужную сумму списывали с их счетов и отправляли наличные самолетами. В США знают, какие банкноты для каких банков напечатали, и могут запретить их обращение по серийным номерам», – добавил эксперт.

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Экономика #Деньги
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