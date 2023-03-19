Житель Иркутска получил пять лет колонии за истязание ребенка

Суд в Иркутске приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, систематически истязавшего четырехлетнюю дочь сожительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

«В июне 2022 года подсудимый, используя малозначительный повод, систематически наносил побои, принуждал стоять на горохе и совершал иные насильственные действия, причиняющие боль и душевные переживания дочери его сожительницы», — говорится в сообщении.

За помощью четырехлетняя девочка обратилась в продуктовый магазин у дома. Продавец сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев и выложила в интернет. Видеоматериалом заинтересовались правоохранительные органы.

Мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных и насильственных преступлений, вину в содеянном не признал. Но суд посчитал достаточными доказательства государственного обвинителя и признал подсудимого виновным.

Девочка изъята из семьи и находится в социальном учреждении, поскольку ее мать ограничена в родительских правах.