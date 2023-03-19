Возможность записать ребенка в школу появилась на «Госуслугах»

Возможность заполнения черновика заявления на запись ребенка в первый класс стала доступна на портале «Госуслуги», говорится в сообщении Минцифры России.

«Родители могут заранее заполнить на "Госуслугах" заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить"», — сказано в сообщении.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, а на портале будет отображаться количество свободных мест. Сервис уже доступен в 60 регионах страны, сказано в сообщении министерства.

В Минцифры напомнили, что приемная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля, однако точные даты могут отличаться в зависимости от школы.

«Госуслуги» отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.