Президент России Владимир Путин внезапно приехал в Севастополь за рулем, ему показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Это первый визит президента на полуостров с начала спецоперации на Украине. Заранее эта поездка не анонсировалась. Первоначально предполагалось, что Путин проведет мероприятие онлайн.

Однако глава государств неожиданно скорректировал планы и сам приехал на открытие за рулем автомобиля, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В сопровождении Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона Путин осмотрел открытые на территории историко-археологического парка детский центр «Корсунь» — филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр.

В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» здесь также появится международный археологический центр, паломнический центр, Византийский квартал, амфитеатр, храм-парк под открытым небом, ряд музеев.