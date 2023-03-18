Президент России Владимир Путин внезапно приехал в Севастополь за рулем, ему показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
Это первый визит президента на полуостров с начала спецоперации на Украине. Заранее эта поездка не анонсировалась. Первоначально предполагалось, что Путин проведет мероприятие онлайн.
Однако глава государств неожиданно скорректировал планы и сам приехал на открытие за рулем автомобиля, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В сопровождении Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона Путин осмотрел открытые на территории историко-археологического парка детский центр «Корсунь» — филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр.
В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» здесь также появится международный археологический центр, паломнический центр, Византийский квартал, амфитеатр, храм-парк под открытым небом, ряд музеев.
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