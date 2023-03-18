НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин внезапно приехал в Севастополь за рулем

Источник:
Sibnet.ru
189 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин внезапно приехал в Севастополь за рулем, ему показали первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Это первый визит президента на полуостров с начала спецоперации на Украине. Заранее эта поездка не анонсировалась. Первоначально предполагалось, что Путин проведет мероприятие онлайн.

Однако глава государств неожиданно скорректировал планы и сам приехал на открытие за рулем автомобиля, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В сопровождении Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона Путин осмотрел открытые на территории историко-археологического парка детский центр «Корсунь» — филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр.

В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический» здесь также появится международный археологический центр, паломнический центр, Византийский квартал, амфитеатр, храм-парк под открытым небом, ряд музеев.

Еще по теме
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Россиянам упростили зарубежные онлайн-покупки
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

кто помогает Украине «в борьбе за справедливость». Не знал что геноцид теперь zоvётся справедливостью...

vova97

фото зачетное, смотрю ролики из Харькова сирена воет а мамочки с детьми гуляют и возмущаются что от сирены...

alex.nska

ахахах рассмешил,не еш мазики)

mosquito__2010

Надёжностью доллара США. Ведь доллар США всегда можно напечатать в неограниченных бесконечных количествах...