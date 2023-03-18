НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум

Источник:
ТАСС
2440 4
Совет Безопасности ООН
Фото: © United Nations

Запад должен за 60 дней вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих сельскохозяйственный экспорт России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Российский постпред отметил, что Москва дает западным странам два месяца, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца», — подчеркнул Небензя.

Дипломат также отметил, что Россия уже официально уведомила нотами украинскую и турецкую стороны, что не возражает против продления после 18 марта действия зерновой сделки на 60 дней, то есть до 18 мая.

Еще по теме
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Кремль посчитал поставки самолетов Украине «утилизацией техники»
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Путин объявил новую модель российской экономики
Обсуждение (4)
Картина дня
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Россиянам упростили зарубежные онлайн-покупки
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

.... по ходу легализация марихуаны приносит свои плоды.

Vitall2005

Нет, ООН не признавал Путина международным преступником, а МУС это лавочка уровня Спортлото.

ball-n-wall

Гаага - северная птицаМороза не боится.Сидит себе в гнездеКовыряется в....

vova97

фото зачетное, смотрю ролики из Харькова сирена воет а мамочки с детьми гуляют и возмущаются что от сирены...