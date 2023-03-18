Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум

Запад должен за 60 дней вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих сельскохозяйственный экспорт России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Российский постпред отметил, что Москва дает западным странам два месяца, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца», — подчеркнул Небензя.
Дипломат также отметил, что Россия уже официально уведомила нотами украинскую и турецкую стороны, что не возражает против продления после 18 марта действия зерновой сделки на 60 дней, то есть до 18 мая.
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