Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина

Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина является «историческим», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале, выразив благодарность суду, а также «всем в мире», кто помогает Украине «в борьбе за справедливость».

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации» детей» из Украины в Россию.

Президент США Джо Байден назвал решение суда оправданным, тогда как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают решение юридически ничтожным и возмущены постановкой этого вопроса.