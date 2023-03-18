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Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина является «историческим», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале, выразив благодарность суду, а также «всем в мире», кто помогает Украине «в борьбе за справедливость».

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации» детей» из Украины в Россию.

Президент США Джо Байден назвал решение суда оправданным, тогда как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают решение юридически ничтожным и возмущены постановкой этого вопроса.

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Политика #Мир #Россия
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Egorka72

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