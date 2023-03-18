США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

США возобновили разведывательные полеты своих беспилотных летательных аппаратов над Черным морем — впервые после перехвата российским истребителем многоцелевого беспилотника США MQ-9 во вторник.

Так, 17 марта США направили в район Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. По данным FlightRadar24, он барражировал в международном воздушном пространстве к югу от Крыма.

По данным командования ВС США, утром 14 марта MQ-9 вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27.

Пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», аппарат рухнул в море.

Американская сторона заявила, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника, тот пришлось затопить, и опубликовала видео произошедшего. Минобороны РФ подчеркнуло, Су-27 не вступали в контакт с MQ-9.