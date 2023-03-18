НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

Источник:
Reuters
296 1
Фото: aeroman3 / Public Domain Mark

США возобновили разведывательные полеты своих беспилотных летательных аппаратов над Черным морем — впервые после перехвата российским истребителем многоцелевого беспилотника США MQ-9 во вторник.

Так, 17 марта США направили в район Черного моря разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. По данным FlightRadar24, он барражировал в международном воздушном пространстве к югу от Крыма.

По данным командования ВС США, утром 14 марта MQ-9 вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27.

Пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», аппарат рухнул в море.

Американская сторона заявила, что истребители сбросили на дрон топливо, а один из Су-27 задел винт беспилотника, тот пришлось затопить, и опубликовала видео произошедшего. Минобороны РФ подчеркнуло, Су-27 не вступали в контакт с MQ-9.

Еще по теме
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Перехвативших американский дрон летчиков представили к наградам
Алтай организовал адресную доставку посылок бойцам на СВО
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Путин объявил новую модель российской экономики
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Россиянам упростили зарубежные онлайн-покупки
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
107
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
69
Путин объявил новую модель российской экономики
60
Российские Су‑27 «свалили» беспилотник США над Черным морем
46
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии
40
Почему Артемовск так важен для Украины и России