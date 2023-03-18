Россиянам упростили зарубежные онлайн-покупки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тысячей рублей в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации личности.

Ранее покупать товары в пределах той же суммы без идентификации можно было только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. Теперь это распространено на иностранные площадки.

При этом внесенные в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поправки предусматривают ряд исключений.

В частности, если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег, или получателем переводимых денежных средств является физическое лицо либо некоммерческая организация, идентификация может потребоваться.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что поправки оптимизируют административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации.