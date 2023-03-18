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Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников специальной военной операции, включая добровольцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ответственность предусматривалась только за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом. Теперь же уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований.

Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы. Уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Кроме того, новые нормы распространяют на действия в отношении добровольческих формирований статью 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ.

Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Аналогичная ответственность будет наступать и в случае распространения фейков о добровольцах.

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Политика #Законы #Россия #Армия
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