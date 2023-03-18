Россияне хранят на руках рекордное количество валюты

Россияне по состоянию на 1 февраля 2023 года хранят в наличной валюте 105,4 миллиарда долларов, следует из данных на сайте Банка России.

Объем наличных долларов, которыми владеют граждане России, является рекордным с 2018 года — с начала ведения статистики. В национальной валюте эта цифра достигает 7,33 триллиона рублей.

Впервые планка в 100 миллиардов долларов наличными была преодолена в ноябре 2022 года. На 1 декабря объем валютной наличности достиг 101,1 миллиарда, но Центробанк отразил это в своих данных только сейчас.

Банк России 9 марта 2022 года ввел ограничения на снятие иностранной наличной валюты со счетов и депозитов. Сейчас россияне могут получить на руки сумму в пределах 10 тысяч или эквивалента в евро.

6 марта 2023 года регулятор на фоне действующего запрета на ввоз банкнот долларов и евро в Россию продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября 2023 года.