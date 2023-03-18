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Голкипер лишился шлема после броска Овечкина

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист Александр Овечкин
Фото: © All-Pro Reels

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в ходе очередного матча регулярного чемпионата НХЛ едва не травмировал голкипера «Сент-Луиса». После мощнейшего броска россиянина с голкипера слетел шлем.

«Вашингтон» дома принимал «Сент-Луис». В третьем периоде Овечкин сильным щелчком отправил шайбу в ворота соперника, однако на пути оказалась голова голкипера Джоэля Хофера.

В результате броска с Хофера слетел шлем, арбитры остановили игру. К счастью, сам 22-летний вратарь, который дебютировал в НХЛ, не пострадал. Скорость шайбы превысила 140 километров в час, показало оборудование на арене.

Матч закончился поражением «столичных» — 2:5. Овечкин смог отметиться только голевой передачей, а вот голкипер «Сент-Луиса» был признан лучшим игроком встречи.

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Egorka72

.... по ходу легализация марихуаны приносит свои плоды.

Vitall2005

Нет, ООН не признавал Путина международным преступником, а МУС это лавочка уровня Спортлото.

ball-n-wall

Гаага - северная птицаМороза не боится.Сидит себе в гнездеКовыряется в....

c2h5oh76

назовешь хоть оин населенный пункт который всу отбила с боями?