НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банковский кризис на Западе поможет России

Источник:
Sibnet.ru
762 11
Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, считают западные аналитики.

Финансовая неразбериха ослабит Европу экономически, правительствам будет сложнее нести бремя военных усилий и оказывать помощь Киеву, пишет издание Newsweek.

Кроме этого, если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, говорится в публикации.

Ранее в США стремительно обанкротился Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место в стране по активам. Это стало крупнейшим банкротством в США с момента краха Lehman Brothers в 2008 году.

Вслед за SVB закрылся еще один банк из Нью-Йорка — Signature Bank. Проблемы в банковском секторе США обернулись обрушением биржевых котировок и европейских банков. Больше остальных пострадал швейцарский банк Credit Suisse.

Еще по теме
Россияне хранят на руках рекордное количество валюты
Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку
Российское правительство заберет часть сверхприбыли у бизнеса
Новосибирец рассказал о выигрыше миллиона в лотерею
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (11)
Картина дня
Путин ввел уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Россияне хранят на руках рекордное количество валюты
Банковский кризис на Западе поможет России
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

.... по ходу легализация марихуаны приносит свои плоды.

Vitall2005

Нет, ООН не признавал Путина международным преступником, а МУС это лавочка уровня Спортлото.

ball-n-wall

Гаага - северная птицаМороза не боится.Сидит себе в гнездеКовыряется в....

c2h5oh76

назовешь хоть оин населенный пункт который всу отбила с боями?