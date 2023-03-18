Банковский кризис на Западе поможет России

Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, считают западные аналитики.

Финансовая неразбериха ослабит Европу экономически, правительствам будет сложнее нести бремя военных усилий и оказывать помощь Киеву, пишет издание Newsweek.

Кроме этого, если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, говорится в публикации.

Ранее в США стремительно обанкротился Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место в стране по активам. Это стало крупнейшим банкротством в США с момента краха Lehman Brothers в 2008 году.

Вслед за SVB закрылся еще один банк из Нью-Йорка — Signature Bank. Проблемы в банковском секторе США обернулись обрушением биржевых котировок и европейских банков. Больше остальных пострадал швейцарский банк Credit Suisse.