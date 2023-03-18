НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезда соцсетей «Реала» станет участником шоу «Конфетка» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
112 0
Музыкант ALON
Музыкант ALON
Фото: © ТНТ

Музыкант ALON, хит которого использовал в соцсетях футбольный клуб «Реал Мадрид», появится в шоу «Конфетка», сообщает телеканал ТНТ.

В субботу в 21.00 на ТНТ выйдет заключительный выпуск первого сезона шоу «Конфетка». Места в жюри займет первоначальный состав экспертов: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова. 

Среди участников окажется музыкант ALON, хит которого «Иу» взорвал не только российские сети, но и ворвался в мировую футбольную повестку благодаря ролику мадридского «Реала».

Хит «Иу», в котором музыкант демонстрирует умение мастерски свистеть, стал мемом в социальных сетях. Так, футбольный клуб «Реал Мадрид» выложил видео гола «Ливерпулю» перед матчем с британцами в Лиге Чемпионов, наложив на него песню ALON. Ролик быстро завирусился в сети и получил множество комментариев от российских фанатов, которые узнали трек своего соотечественника.

Кроме ALON, в новом выпуске зрители услышат трек-посвящение популярному блогеру с именем Дима, а также узнают, почему девушкам, вопреки устоявшемуся мнению, категорически не стоит заводить страшных подруг.

Еще по теме
Уроженка Читы смогла развернуть Басту на «Голосе»
Бледанс и Погребняк устроили разборки на шоу «Новые звезды в Африке»
Премьера музыкального шоу «Моя мелодия» состоится на «России»
Комедийный фильм «СамоИрония Судьбы!» получил награду
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами
Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена
Путин высказался об отмене ЕГЭ
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
58
Путин объявил новую модель российской экономики
56
Российские Су‑27 «свалили» беспилотник США над Черным морем
46
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии
40
Почему Артемовск так важен для Украины и России
37
Госдума установила наказание за дискредитацию добровольцев