Звезда соцсетей «Реала» станет участником шоу «Конфетка» на ТНТ

Музыкант ALON, хит которого использовал в соцсетях футбольный клуб «Реал Мадрид», появится в шоу «Конфетка», сообщает телеканал ТНТ.

В субботу в 21.00 на ТНТ выйдет заключительный выпуск первого сезона шоу «Конфетка». Места в жюри займет первоначальный состав экспертов: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова.

Среди участников окажется музыкант ALON, хит которого «Иу» взорвал не только российские сети, но и ворвался в мировую футбольную повестку благодаря ролику мадридского «Реала».

Хит «Иу», в котором музыкант демонстрирует умение мастерски свистеть, стал мемом в социальных сетях. Так, футбольный клуб «Реал Мадрид» выложил видео гола «Ливерпулю» перед матчем с британцами в Лиге Чемпионов, наложив на него песню ALON. Ролик быстро завирусился в сети и получил множество комментариев от российских фанатов, которые узнали трек своего соотечественника.

Кроме ALON, в новом выпуске зрители услышат трек-посвящение популярному блогеру с именем Дима, а также узнают, почему девушкам, вопреки устоявшемуся мнению, категорически не стоит заводить страшных подруг.