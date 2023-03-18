Самолет в Новосибирске прервал взлет из‑за неисправности

Фото: © Sibnet.ru
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс
из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине, сообщает
пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в субботу утром в
международном аэропорту Толмачево. Воздушное судно по решению экипажа
прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.
На борту находились 79 пассажиров, никто
из них не пострадал. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности,
отмечается в сообщении ведомства.
Новосибирская транспортная прокуратура
организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности
полетов и соблюдении прав пассажиров.