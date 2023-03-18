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Самолет в Новосибирске прервал взлет из‑за неисправности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу утром в международном аэропорту Толмачево. Воздушное судно по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.

На борту находились 79 пассажиров, никто из них не пострадал. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности, отмечается в сообщении ведомства.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

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