Самолет в Новосибирске прервал взлет из‑за неисправности

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу утром в международном аэропорту Толмачево. Воздушное судно по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.

На борту находились 79 пассажиров, никто из них не пострадал. Самолет отстранили от полетов до устранения неисправности, отмечается в сообщении ведомства.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.