Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест президента России Владимира Путина, сообщается на сайте учреждения.

Кроме этого, ордер выписан на детского омбудсмена Марию Львову-Белову. По версии суда, данные лица несут ответственность за «незаконную депортацию» детей с территории Украины в Россию.

«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в официальном телеграм-канале ведомства.

Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому у нее нет обязательств перед ним. Выданные ордера на арест для Москвы являются «юридически ничтожными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда в Гааге, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают «возмутительной и неприемлемой».

Международный суд в Гааге — постоянный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности.