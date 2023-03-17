Российские военные психологически подавили ВСУ женскими стонами

Российские подразделения психологической борьбы начали работать на линии боевого соприкосновения под Угледаром — они агитируют украинских силовиков сложить оружие.

Так, украинские позиции обстреливают агитационными снарядами с плотно упакованными листовками, призывающими сдаваться. Кроме этого, на передовую выезжает специальный автомобиль, оснащенный мощными динамиками, передает НТВ.

Дальность поражения звуком — четыре километра. Такое воздействие не дает отдыхать противнику ночью. Включаются призывы сдаваться — не только на русском и украинском, но и на английском и польском для наемников.

«Постоянно оказывается психологическое воздействие различными звуками, давящими на психику. Используются различного рода звуковые программы, начиная от детского плача и заканчивая стонами женщин. Это действительно влияет на психику», — отметил боец спецподразделения.

Отмечается, что агитационное подразделение одним своим появлением вызывает раздражение противника. О том, что агитаторы работают успешно, говорят сдающиеся в плен украинские военные.