Кремль посчитал поставки самолетов Украине «утилизацией техники»

Поставка странами НАТО истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вся эта техника будет подлежать уничтожению.

Песков подчеркнул, что это не может повлиять на ход конфликта. «Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники», — отметил официальный представитель Кремля.

Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.

«Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — сказал Песков.