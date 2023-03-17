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Кремль посчитал поставки самолетов Украине «утилизацией техники»

Источник:
РИА Новости
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Армия США
Фото: © U.S. Navy

Поставка странами НАТО истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вся эта техника будет подлежать уничтожению.

Песков подчеркнул, что это не может повлиять на ход конфликта. «Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники», — отметил официальный представитель Кремля.

Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.

«Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — сказал Песков.

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Политика #Россия #Оружие
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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

GammiPluh

Так позвони бывшим сослуживцам с Украины и скажи им чтобы сдавали Артемовск... кстати наемников в Авдеевке...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!