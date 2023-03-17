Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Это решение полностью совпало с ожиданиями участников рынка. Опрошенные РБК эксперты прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Таков же был и консенсус-прогноз Bloomberg

Ухудшения ситуации с инфляцией не произошло. По итогам февраля, рост цен замедлился с 11,77% (декабрь) до 10,99%. В марте инфляция продолжила замедляться, и составляла 7,65%, отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Последний раз ставку ЦБ менял в прошлом сентябре, с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики.

В феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%, а затем постепенно снижал.