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Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Совет директоров Банка России принял решение четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Это решение полностью совпало с ожиданиями участников рынка. Опрошенные РБК эксперты прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Таков же был и консенсус-прогноз Bloomberg

Ухудшения ситуации с инфляцией не произошло. По итогам февраля, рост цен замедлился с 11,77% (декабрь) до 10,99%. В марте инфляция продолжила замедляться, и составляла 7,65%, отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Последний раз ставку ЦБ менял в прошлом сентябре, с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики.

В феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%, а затем постепенно снижал.

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Экономика #Деньги
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М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

mosquito__2010

Ну вот против таких персонажей как ты которые причину и следствие местами намеренно меняют и ведётся...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!