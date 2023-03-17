Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится в сообщении ЦБ.
Это решение полностью совпало с ожиданиями участников рынка. Опрошенные РБК эксперты прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Таков же был и консенсус-прогноз Bloomberg
Ухудшения ситуации с инфляцией не произошло. По итогам февраля, рост цен замедлился с 11,77% (декабрь) до 10,99%. В марте инфляция продолжила замедляться, и составляла 7,65%, отмечается в обзоре Минэкономразвития.
Последний раз ставку ЦБ менял в прошлом сентябре, с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики.
В феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%, а затем постепенно снижал.
М. АлейниковИ где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.
mosquito__2010Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...
mosquito__2010Ну вот против таких персонажей как ты которые причину и следствие местами намеренно меняют и ведётся...
pepelmetalКакие бы не последовали, всем всё равно!