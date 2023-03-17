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Перехвативших американский дрон летчиков представили к наградам

Источник:
Sibnet.ru
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Российский истребитель-перехватчик Су-27
Российский истребитель-перехватчик Су-27
Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков Су-27 после падения в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Шойгу представил к государственным наградам «летчикoв самолетов Су-27, предoтвративших нарушение американским беспилoтным летательным аппаратом MQ-9 границ райoна временного режима использования воздушного пространcтва, установленного в целях проведения специальной вoенной операции», говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.

Инцидент произошел утром во вторник, 14 марта. MQ-9 летел в направлении России. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не применяли бортовое вооружение, подчеркнули в Минобороны.

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Оборона #Военная политика #Армия
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