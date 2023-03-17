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Стал известен окончательный состав сборной России на мартовские матчи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Тренерский штаб сборной России вызвал 29 футболистов, включая легионеров Алексея Миранчука и Александра Головина, на мартовский сбор. Они сыграют товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Окончательный список опубликован на сайте Российского футбольного союза. В него вошли:

  • вратари — Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»);
  • защитники — Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);
  • полузащитники — Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино», Италия), Александр Головин («Монако», Франция);
  • нападающие — Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

В команде три дебютанта — Помазун, Денисов и Пруцев. В расширенном составе присутствовал 41 игрок.

Федерация футбола Ирана заявляла, что сыграет с командой России 23 марта в Тегеране, а «Спорт-Экспресс» сообщал о планах провести встречу с командой Ирака в Сочи 27 марта.

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М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

Asd10

Сбивают. Тепло Энерго Централь украинской энергосистемы легко сбивает нашу ракету. Лоб в лоб.

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!