Стал известен окончательный состав сборной России на мартовские матчи

Тренерский штаб сборной России вызвал 29 футболистов, включая легионеров Алексея Миранчука и Александра Головина, на мартовский сбор. Они сыграют товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Окончательный список опубликован на сайте Российского футбольного союза. В него вошли:

вратари — Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»);

защитники — Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

полузащитники — Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино», Италия), Александр Головин («Монако», Франция);

нападающие — Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

В команде три дебютанта — Помазун, Денисов и Пруцев. В расширенном составе присутствовал 41 игрок.

Федерация футбола Ирана заявляла, что сыграет с командой России 23 марта в Тегеране, а «Спорт-Экспресс» сообщал о планах провести встречу с командой Ирака в Сочи 27 марта.