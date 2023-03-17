НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с визитом дружбы

Источник:
Sibnet.ru
379 4
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Запланирован обмен мнениями между лидерами по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, уточнили в пресс-службе . По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.

В МИД КНР отметили, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.

Еще по теме
Медведев заявил, что «американцы вконец оборзели»
Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»
Посол потребовал от США прекратить полеты дронов у границ России
Кремль посчитал ненужной публикацию декларации Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Почему Артемовск так важен для Украины и России
Обсуждение (4)
Картина дня
Перехвативших американский дрон летчиков представили к наградам
Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с визитом дружбы
Медведев заявил, что «американцы вконец оборзели»
Западные эксперты назвали роковую ошибку Зеленского
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

Asd10

Сбивают. Тепло Энерго Централь украинской энергосистемы легко сбивает нашу ракету. Лоб в лоб.

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!