Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Запланирован обмен мнениями между лидерами по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, уточнили в пресс-службе . По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.

В МИД КНР отметили, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.