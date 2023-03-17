Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — говорится в сообщении.
Запланирован обмен мнениями между лидерами по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, уточнили в пресс-службе . По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.
В МИД КНР отметили, что посещение России председателем Китая станет визитом дружбы и еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между странами. Саммит придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Пекина.
Во внешнеполитическом ведомстве КНР сообщили, что Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.
В МИД КНР также подчеркнули, что Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.
М. АлейниковИ где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.
mosquito__2010Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...
Asd10Сбивают. Тепло Энерго Централь украинской энергосистемы легко сбивает нашу ракету. Лоб в лоб.
pepelmetalКакие бы не последовали, всем всё равно!